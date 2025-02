O Nápoles empatou no terreno da Lazio, por 2-2, somou o terceiro empate consecutivo no campeonato italiano e pode perder a liderança para o Inter.

A Lazio, com o português Nuno Tavares a titular, entrou com o pé direito e abriu o marcador aos seis minutos, com golo de Gustav Isaksen.

O Nápoles reagiu e empatou aos 13 minutos, com Raspadori a sorrir depois da assistência de Lukaku. O 2-1 surgiu já na segunda parte, aos 64 minutos, com um autogolo de Marusic. Porém, aos 87 minutos, Boulaye Dia salvou a Lazio e empatou a partida.

Com este resultado, o Nápoles está em primeiro lugar, com 56 pontos, e mais um jogo que o Inter, que tem 54. Nos últimos três jogos, o Nápoles empatou também com a Roma e a Udinese e perdeu muito terreno na classificação. Por outro lado, a Lazio está em quarto, com 46.

De referir que o Inter joga este domingo, às 19h45, no terreno da Juventus, e em caso de vitória sobe ao primeiro lugar.