Com Nuno Tavares a titular, a Lazio levou a melhor sobre o Lecce por 2-1, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Italiana.

A fechar a primeira parte, a equipa da casa ficou reduzida a dez elementos, quando Guilbert viu o cartão vermelho direto após ter tocado com a mão na bola dentro da área. Na sequência deste lance, a Lazio adiantou-se no marcador, graças à grande penalidade convertida com sucesso por Castellanos (45+3 minutos).

Logo a abrir o segundo tempo, apesar de estar com menos um jogador, o Lecce fez o golo do empate, por intermédio de Tete Morente. Só que já sem Nuno Tavares dentro de campo, a formação romana acabou por conseguir chegar ao golo da vitória e o autor do momento foi Marusic.

Este triunfo mantém a Lazio na quarta posição com 34 pontos, ainda que tenha mais dois jogos realizados do que a Fiorentina, que está uma posição abaixo e com três pontos de desvantagem.