A Lazio goleou o Génova por 4-1 na manhã deste domingo, num jogo em que Jovane, emprestado pelo Sporting à equipa romana, não saiu do banco de suplentes.

A grande figura do encontro foi o avançado Ciro Immobile, que marcou três golos (45m, 63m e 76m), já depois de Marusic ter aberto o marcador.

O único golo do Génova surgiu aos 68m, numa infelicidade de Patric que marcou na própria baliza.

Com este triunfo, a Lazio ultrapassa a Roma de Mourinho à condição. O conjunto laziale subiu ao quinto lugar da Serie A, com 55 pontos, mais um do que o rival treinado pelo português, que joga mais tarde frente ao Salernitana.

Já o Génova é penúltimo classificado, com 22 pontos, a três da linha de água.