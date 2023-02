A Lazio sofreu, mas venceu a Sampdoria nesta segunda-feira por 1-0. O resultado permite à equipa de Sarri ultrapassar a Roma de José Mourinho, que só joga na terça-feira.

O único golo da partida foi um golaço apontado por Luís Alberto, ao minuto 80, num jogo em que Luís Maximiano não saiu do banco de suplentes.

A Lazio passa assim a somar 45 pontos, mais um do que a Roma, enquanto a Sampdoria se mantém assim no penúltimo lugar da Serie A, com 11 pontos, a nove do Spezia, que é a primeira equipa acima da linha de água.