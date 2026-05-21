É oficial. Pedro Rodríguez vai deixar a Lazio, colocando assim um ponto final na ligação de cinco temporadas com o clube romano.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais do emblema romano, o espanhol de 38 anos anuncia a saída do clube e agradece todo o apoio ao longo dos anos que passou na Lazio. Pedro fala num dia «muito triste» e garante que o jogo frente ao Pisa, este sábado, será o último pela formação da capital italiana.

«Hoje é um dia muito triste para mim, porque digo adeus a este percurso nesta maravilhosa família laziale. Quero agradecer a todos os adeptos, jogadores, treinadores e a toda a estrutura do clube, incluindo funcionários e colaboradores, por me terem permitido fazer parte da gloriosa história deste clube», refere.

«O jogo contra o Pisa será o último para mim com esta camisola. Espero que possam estar ao meu lado, mas também compreendo que este último ano tenha sido tão difícil e complicado para todos», acrescenta.

Pedro Rodríguez somou 38 golos e 18 assistências nas cinco épocas ao serviço da Lazio.

Veja aqui o vídeo de despedida de Pedro: