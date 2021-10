Maurizio Sarri está cansado de não ter jogadores para treinar. E de ter demasiados jogos para jogar. O treinador da Lazio queixa-se do calendário sobrecarregado e das ausências permanentes dos seus atletas para compromissos das seleções.



«Treinámos duas semanas com pouco jogadores e é difícil avaliar a equipa. Todos os meses jogamos sete partidas em 19 dias e depois estamos 11 dias sem os jogadores, porque eles vão às seleções. Na realidade eles treinam mais nas seleções do que no clube», lamentou o experiente treinador, de 62 anos.



Sarri abre um parêntesis para abrir a possibilidade de o problema estar no próprio Sarri. Mas parece mais ironia do que realismo.



«Não olhamos para o futebol como um desporto, mas para um espetáculo onde tentam espremer dinheiro de todo o lado. Talvez seja demasiado velho para tudo isto, pode ser isso.»



Depois de uma época no Chelsea e outra na Juventus, Maurizio Sarri chegou ao Lazio no início de época. Na Serie A leva três vitórias em sete jornadas e ocupa o sexto lugar.