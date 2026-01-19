O Como regressou às vitórias para a Liga Italiana, agravando assim a crise de resultados da Lazio na competição, sendo que os romanos têm apenas um triunfo nos últimos seis jogos.

Logo aos dois minutos, os visitantes adiantaram-se no marcador por intermédio de Martin Baturina, após passe de Valle. Um lance que serviu de mote para um primeiro tempo equilibrado em termos de oportunidades, mas desequilibrado na questão da eficácia. Isto porque aos 24 minutos foi a vez de Nico Paz fazer o gosto ao pé e dobrar a vantagem do Como.

O jovem médio argentino tem estado num excelente momento de forma e pouco depois podia ter faturado outra vez, desta feita numa grande penalidade. Assim sendo, o 2-0 manteve-se até ao intervalo, só que Nico Paz veio com outras ideias no reatar do jogo.

Na sequência de um cruzamento, Baturina deu de calcanhar para o camisola dez do Como, que atirou em arco e completamente fora do alcance do guarda-redes, chegando assim ao «bis».

Apesar das alterações momentâneas, a Lazio não conseguiu dar a volta aos acontecimentos e acabou por sofrer novo desaire para a Liga Italiana, ficando na oitava posição com 28 pontos, menos nove do que o Como.

No outro jogo do dia, a Cremonese não foi além de um empate a zero com o Hellas Verona, último classificado da prova com 14 pontos. O conjunto visitante até teve mais remates enquadrados com a baliza, mas sem sucesso para almejar a baliza de Audero.