A Lazio deslocou-se até ao reduto do Como e aplicou a famosa «chapa 5» ao conjunto orientado de Cesc Fábregas, que somou assim a terceira derrota nos últimos quatro jogos do campeonato.

Num encontro a contar para a 10.ª jornada da Liga Italiana, Nuno Tavares foi titular no conjunto romano e esteve em destaque, pelos bons e pelos maus motivos. Castellanos deu vantagem aos visitantes através da conversão de um penálti e pouco depois, o lateral português apareceu em bom plano.

Um cruzamento para o interior da área acabou por levar o esférico até aos pés de Pedro, que só teve de encostar para o 2-0.

Veja aqui a assistência de Nuno Tavares para o golo de Pedro:

Este resultado manteve-se até ao intervalo e no segundo tempo as coisas aqueceram. Mazzitelli reduziu para o Como nos primeiros minutos e pouco depois, as duas equipas ficaram reduzidas a dez elementos.

Além de Braunoder, também Nuno Tavares viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, manchando assim mais uma boa exibição. O lateral português leva oito assistências em oito jornadas na Liga Italiana. A partir daqui, a Lazio colocou o pé no acelerador e fechou as contas do jogo com mais três golos, sendo que um deles confirmou o «bis» de Castellanos. Os restantes foram marcados por Patric e Tchaouna.

Com este resultado, a formação romana ocupa a quinta posição, com os mesmos 19 pontos de Fiorentina e Atalanta.

Nos restantes jogos desta quinta-feira, a Fiorentina deslocou-se até ao terreno do Génova e venceu por 1-0, graças ao golo solitário de Gosens, no decorrer da segunda parte. O mesmo resultado conseguiu a Roma, na receção ao Torino, sendo que o único golo foi apontado por Dybala, num lance muito caricato.