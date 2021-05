Paulo Fonseca está de saída da AS Roma, mas antes quer deixar a sua imagem intacta. A vitória no dérbi romano, este sábado, é bem provável de o ajudar neste objetivo. 2-0 no Olímpico da Cidade Eterna, golos de Mkhitaryan e Pedro Rodriguez, sétimo lugar agarrado na Serie A.



O primeiro golo apareceu aos 42 minutos e foi apontado pelo arménio, após boa jogada e assistência de Edin Dzeko. O 2-0 foi apontado por Pedrito, depois de um bom passe de Bryan Cristante.



Com a derrota, a Lazio não irá além do sexto lugar esta época. CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A