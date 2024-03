Roberto D’Aversa, antigo treinador do Lecce, foi esta terça-feira castigado com uma suspensão de quatro jogos, depois de ter dado uma cabeçada a um adversário.

O técnico italiano recebeu também uma de 10 mil euros, com uma pena acessória à suspensão devido à agressão a Thomas Henry, avançado do Hellas Verona, no passado domingo.

Nas redes sociais, Roberto pediu desculpa pelo sucedido, mas negou que tenha dado uma cabeçada ao adversário, mas sim um «encosto de cabeça».

Tal como noticiou o Maisfutebol, o técnico de 48 foi esta segunda-feira despedido do comando do Lecce. Relativamente ao castigo, terá de ser cumprido no próximo clube que Roberto orientar.

Veja o momento da agressão: