Itália está em choque: o fisioterapeuta do Lecce foi encontrado esta quinta-feira morto, no quarto de hotel onde a equipa se encontrava em estágio, antes do jogo com a Atalanta.

Graziano Fiorita, de 38 anos, começou a trabalhar no Lecce muito novo, seguindo os passos do pai, que também foi massagista do clube durante dez temporadas.

Tinha uma relação muito próxima com toda a gente na equipa, sendo acarinhado por todos devido ao seu amor ao clube. Por isso os jogadores estranharam quando não o viram no pequeno almoço.

Após vários telefonemas para ele, sem resposta, os responsáveis decidiram invadir o quarto, onde o encontraram sem vida, deitado na cama. As primeiras suspeitas apontam para uma morte durante o sono.

Em choque com a notícia, a equipa decidiu voltar de imediato a Lecce, ao mesmo tempo que pediu o adiamento da partida com a Atalanta, que estava agendada para amanhã, sexta-feira.

Comunicado do Lecce:

«O US Lecce está profundamente chocado e anuncia que Graziano Fiorita faleceu repentinamente. O fisioterapeuta, que está com os Giallorossi há mais de vinte anos, estava com a equipa no estágio em Coccaglio.

A equipa retornará a Lecce imediatamente, já que a partida de amanhã contra a Atalanta será adiada.

Neste momento de profunda dor e total incredulidade, em que qualquer palavra seria supérflua, o clube não pode deixar de se juntar à esposa Azzurra, aos filhos Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, à mãe Francesca e toda a família.»