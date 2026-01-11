O Lecce sofreu nova derrota para a Liga Italiana, desta feita na receção ao Parma, e num jogo em que as coisas não correram bem a dois ex-jogadores do Estrela da Amadora.

Ainda assim, a equipa da casa até entrou com o pé direito e logo no primeiro minuto de jogo já vencia por 1-0, graças ao golo de Stulic. Esta vantagem manteve-se, de resto, até ao intervalo, mas as coisas não podiam ter ficado piores para o Lecce no segundo tempo.

Isto porque aos 57 minutos, Banda viu um cartão vermelho direto após uma entrada dura sobre o adversário e pouco depois houve autogolo a beneficiar os visitantes. Tiago Gabriel introduziu a bola na própria baliza e devolveu a esperança ao Parma, que não precisou de muito para completar a reviravolta no encontro.

Aos 72 minutos, Pellegrino atirou para o fundo da baliza e a tarefa do Lecce tornou-se ainda mais complicada. Até final, nota para o vermelho direto mostrado a Kialonda Gaspar, que deixou o Lecce a jogar com apenas nove elementos nos últimos minutos de jogo.

Este é o quarto jogo consecutivo sem vencer para a equipa da casa, que ocupa o 16.º lugar da Liga Italiana (17 pontos), com quatro pontos de vantagem para a primeira equipa em zona de despromoção. O Parma segue com 21 pontos e na 14.ª posição da tabela.