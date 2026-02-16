Itália: Lecce vence na visita ao Cagliari
Triunfo por 2-0 fechou a 25.ª jornada da Liga italiana
Triunfo por 2-0 fechou a 25.ª jornada da Liga italiana
O Lecce venceu o Cagliari (2-0) no fecho da 25.ª jornada da Liga italiana. A equipa, que conta com vários antigos jogadores do Estrela da Amadora, conquistou três pontos importantes na luta pela manutenção.
Pelo Lecce, os portugueses Tiago Gabriel e Danilo Veiga alinharam de início. Kialonda Gaspar, o angolano ex-Estrela, foi titular também. Já Oumar Ngom, que reforçou a equipa em janeiro vindo também da Amadora, foi suplente utilizado. Do lado do Cagliari, Zé Pedro, ex-FC Porto, foi também titular.
Os golos do triunfo surgiram na segunda parte. Omri Gandelman, médio de 26 anos, abriu as contas do jogo aos 64 minutos. Ylber Ramadani estabeleceu o 2-0 final aos 76 minutos.
Com este triunfo (2-0), o Lecce mantem-se no lugar imediatamente acima da linha de água – 17.º com 24 pontos. O Cagliari, por sua vez, está em 13.º com 28 pontos.
Confira os jogos e a classificação da Liga italiana.