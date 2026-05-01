Está confirmada a descida de divisão do Pisa no futebol italiano, após mais uma derrota na prova, desta feita na receção ao Lecce (2-1).

O lanterna-vermelha da Liga Italiana teve dificuldades para criar situações de perigo no primeiro tempo e viu o adversário colocar-se em vantagem nos minutos iniciais da segunda parte. Lameck Banda atirou para o 1-0, mas a resposta do Pisa chegou de forma imediata, com o remate certeiro de Mehdi Leris (56 minutos).

Ainda assim, o lance decisivo para o desfecho do jogo apareceu aos 65 minutos, com o golo de Cheddira. No tudo por tudo para impedir a sexta derrota consecutiva, o técnico do Pisa fez quatro alterações, mas sem efeitos a registar no marcador.

Quer isto dizer que o Pisa mantém os 18 pontos com que entrou para a 35.ª jornada e matematicamente já não pode sair da zona de despromoção. Em contrapartida, o Lecce tem agora mais quatro pontos do que a Cremonese, ainda que o adversário e primeiro de três clubes em perigo de descer de divisão tenha de ir a jogo.