O Milan de Sérgio Conceição foi ao reduto do Lecce e venceu por 3-2, depois de uma segunda parte absolutamente sensacional da formação «rossoneri».

Logo a abrir o encontro, Santiago Giménez teve um golo anulado por posição irregular e o mesmo aconteceu aos 15 minutos a Gabbia, quando a equipa da casa já vencia por 1-0, graças ao remate certeiro de Krstovic.

No banco de suplentes, o técnico português viu amarelo por protestos a fechar a primeira parte e a abrir o segundo tempo colocou em campo Rafael Leão. A mudança não teve resultados de imediato e o Lecce dobrou a vantagem aos 59 minutos, novamente por intermédio de Krstovic.

Ora, no banco estava ainda João Félix e o camisola 79 acabou também por ter um papel importante no desfecho do encontro. Aos 68 minutos, um cruzamento para o interior da área chegou até ao pé esquerdo do português e este acabou por rematar contra Gallo, que desviou a bola para o fundo da baliza.

Pouco depois, uma grande penalidade beneficiou o Milan e Pulisic não tremeu no momento de atirar à baliza. Melhor do que um golo, só mesmo o segundo, que contou com a assistência de Rafael Leão e deu ao norte-americano a possibilidade de completar a reviravolta a favor dos «rossoneri».

Esta foi a primeira vitória do Milan em quatro jogos e deixou a equipa na oitava posição (à condição), com 44 pontos somados.

Nos dois jogos já realizados esta tarde, o Como empatou a um golo na receção ao Veneza e o Torino não foi além de um empate a dois golos na visita ao reduto do Parma.