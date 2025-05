O Nápoles somou a terceira vitória consecutiva para a Liga Italiana e mantém-se firme na liderança isolada da prova, após uma vitória pela margem mínima frente ao Lecce (1-0).

Lukaku viu um golo ser-lhe anulado logo aos dois minutos de jogo e pouco depois, também de bola parada, Raspadori converteu com classe um pontapé de livre e colocou os napolitanos em vantagem.

Assista aqui ao golo de Raspadori:

A primeira parte teve, de resto, maior ascendente da equipa visitante, que no segundo tempo passou por mais dificuldades, ainda que não tenha sofrido quaisquer golos. Danilo Veiga foi suplente utilizado no Lecce, sendo que Tiago Gabriel não saiu do banco de suplentes.

Este triunfo deixa o Nápoles com 77 pontos, mais seis do que o Inter (com um jogo a menos), quando faltam realizar-se três jornadas.

Nos restantes jogos deste sábado, o Como foi ao reduto do Parma e venceu por 1-0, graças ao golo solitário de Strefezza (79 minutos). Também a Udinese venceu o Cagliari fora de portas, com Zarraga (27 minutos) e Kristensen (67 minutos) a marcarem para a formação visitante. Zortea ainda reduziu para os da casa, durante o primeiro tempo.