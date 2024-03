O jogo entre o Lecce e o Hellas Verona acabou da pior forma, neste domingo. Após o apito final, as duas equipas envolveram-se numa série de provocações, que culminaram com uma agressão do técnico da casa a Thomas Henry, avançado do Verona, que foi expulso já no período de compensação.

No vídeo é possível perceber que Roberto D'Aversa dá uma cabeçada no jogador francês e depois é afastado por membros da própria equipa. O jogo terminou com a vitória do Hellas Verona pela margem mínima, com um golo solitário de Michael Folorunsho, aos 17 minutos.