E se a Atalanta chocar o futebol mundial e conquistar a Liga dos Campeões? Bem, garantidas estão desde já pizzas para mil pessoas. Promessa do chef Papu Gomez, um dos mais influentes na surpreendente squadra de Gian Piero Gasperini.



«Se ganharmos a Champions, sim, farei com as minhas próprias mãos pizzas para mil pessoas e convidarei todos para a festa», garantiu Papu, lembrando que a equipa de Bergamo já surpreendeu muitos ao eliminar o Valencia nos oitavos-de-final.



Bergamo que, infelizmente, tem sido uma cidade fortemente atingida pela pandemia da covid-19. «Bergamo sabe sofrer e o seu povo sairá muito forte disto. Isto é gente que nunca se rende e que sabe trabalhar com humildade.»