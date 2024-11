O Bolonha, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, regressou aos triunfos no campeonato italiano com uma vitória por 3-0 sobre o Veneza.

O Bologna, que vinha de duas derrotas consecutivas, recebeu o último classificado da liga e não desperdiçou a chance de somar três pontos importantes na luta pela aproximação aos lugares europeus.

O extremo suiço Ndoye foi o principal destaque da partida ao anotar dois dos três golos do encontro. Orsolini foi o outro marcador para os anfitriões.

Neste sentido, o Bolonha, que visita o Estádio da Luz a 11 de dezembro e o Sporting no fecho da fase de liga da Champions no final de janeiro, ocupa agora o oitavo lugar da tabela, com 21 pontos, menos um que o Milan de Paulo Fonseca. Por outro lado, o Veneza continua no último lugar da classificação com oito pontos.