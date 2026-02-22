O internacional inglês Ruben Loftus-Cheek, médio do Milan, deixou o relvado de maca e com o pescoço imobilizado na sequência de um choque violento com dois jogadores do Parma logo ao minuto 7 do duelo entre as duas equipas, referente à 26.ª jornada da Liga italiana.

Após um cruzamento de letra tirado por Saelemaekers, o britânico atacou a bola no coração da área contrária, mas chocou, primeiro, com o guarda-redes adversário Corvi, e de seguida com o defesa Valenti.

Do aparatoso choque resultou, desde logo, um dente partido para o jogador do Milan, que foi transportado ao hospital para realizar exames ao rosto. Para o seu lugar entrou Ardon Jashari.

A assistência médica a Loftus-Cheek no relvado prolongou-se durante cerca de cinco minutos, sendo que o jogador nunca perdeu os sentidos depois do choque.

No momento em que deixou o relvado, com sangue no rosto, o médio inglês foi aplaudido pelos adeptos presentes no estádio Giuseppe Meazza.