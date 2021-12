O dinamarquês Simon Kjaer é baixa de peso para o Milan, devido a uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, informou o clube.

O defesa de 32 anos, que saiu de maca do jogo diante do Genoa, será operado na sexta-feira.

Além de Kjaer, também Olivier Giroud, Ante Rebic e Davide Calábria constam do boletim clínico dos rossoneri.

Recorde-se que o Milan está no grupo do FC Porto na Liga dos Campeões e, na última jornada da fase de grupos, recebe o já apurado Liverpool, na tentativa de chegar aos quartos de final ou cair para a Liga Europa, dependendo do resultado do FC Porto-At. Madrid.