Em noite de homenagem a Diego Armando Maradona, que faleceu há um ano, o Nápoles goleou a Lazio (4-0) e isolou-se na liderança da Liga italiana.

Os napolitanos cedo mostraram ao que vinham e Piotr Zielinski inaugurou o marcador aos sete minutos. Logo de seguida, Dries Mertens, numa jogada 'maradoniana', driblou vários adversários e aumentou a vantagem azzurri.

Ainda antes do intervalo, aos 29 minutos, o avançado belga voltou a brilhar com um belo disparo de fora da área.

As contas do jogo estavam praticamente resolvidas, mas aos 85 minutos Fabián Ruiz deu contornos de goleada ao resultado.

Com este triunfo dentro de portas, o Nápoles isolou-se no primeiro lugar da Serie A, com mais três pontos que o Milan. Já a Lazio, falhou o assalto aos lugares de acesso às competições europeias e está no oitavo lugar, com 21 pontos.