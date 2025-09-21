VÍDEO: Inter regressa às vitórias, Como bate a Fiorentina
«Nerazzurri» voltam a ganhar no campeonato, duas jornadas depois
O Inter Milão interrompeu a sequência de maus resultados na Serie A com um triunfo apertado, por 2-1, na receção ao Sassuolo, naquela que foi apenas a sua segunda vitória no campeonato, em quatro jornadas.
A fechar o primeiro quarto de hora do encontro, um ataque rápido dos Nerazzurri resultou no 1-0, apontado por Federico Dimarco, assistido por Susic.
Contra-ataque letal do Inter 🐍#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Inter #Sassuolo #placardit pic.twitter.com/J3E5GYHo0a— sport tv (@sporttvportugal) September 21, 2025
A equipa de Milão só conseguiu outro conforto no marcador ao minuto 80, quando Carlos Augusto fez o 2-0, num lance feliz, uma vez que o seu remate desviou em Muharemovic e traiu o guarda-redes do Sassuolo, Muric.
Os forasteiros ainda reduziram por Cheddira, descoberto na área do Inter por Berardi, mas os milaneses conseguiram segurar o triunfo e, assim, colocar um ponto final numa sequência de duas derrotas seguidas na Liga italiana.
Também por 2-1, o Como venceu, em Florença, a Fiorentina. A equipa Viola arrancou melhor no jogo e marcou logo aos 6 minutos, por Mandragora, numa bola parada.
Os comandados de Cesc Fàbregas cresceram após o intervalo e operaram a reviravolta por Kempf [65m] e Addai, este último já dentro do tempo de compensação [90+3m].
O Como é sétimo classificado na Serie A, com sete pontos, mais um do que Inter Milão, que é décimo. TUDO SOBRE A LIGA ITALIANA.