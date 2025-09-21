O Inter Milão interrompeu a sequência de maus resultados na Serie A com um triunfo apertado, por 2-1, na receção ao Sassuolo, naquela que foi apenas a sua segunda vitória no campeonato, em quatro jornadas.

A fechar o primeiro quarto de hora do encontro, um ataque rápido dos Nerazzurri resultou no 1-0, apontado por Federico Dimarco, assistido por Susic.

A equipa de Milão só conseguiu outro conforto no marcador ao minuto 80, quando Carlos Augusto fez o 2-0, num lance feliz, uma vez que o seu remate desviou em Muharemovic e traiu o guarda-redes do Sassuolo, Muric.

Os forasteiros ainda reduziram por Cheddira, descoberto na área do Inter por Berardi, mas os milaneses conseguiram segurar o triunfo e, assim, colocar um ponto final numa sequência de duas derrotas seguidas na Liga italiana.

Também por 2-1, o Como venceu, em Florença, a Fiorentina. A equipa Viola arrancou melhor no jogo e marcou logo aos 6 minutos, por Mandragora, numa bola parada.

Os comandados de Cesc Fàbregas cresceram após o intervalo e operaram a reviravolta por Kempf [65m] e Addai, este último já dentro do tempo de compensação [90+3m].

O Como é sétimo classificado na Serie A, com sete pontos, mais um do que Inter Milão, que é décimo.