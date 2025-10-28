Itália
VÍDEO: Lecce falha penálti e acaba derrotado pelo Nápoles na Serie A
Napolitanos isolam-se, à condição, na liderança da Liga italiana
No dia em que soube que vai perder Kevin De Bruyne para os próximos meses, o Nápoles venceu na casa do Lecce (1-0), na nona jornada da Serie A, e isolou-se, à condição, na liderança da tabela classificativa.
O único golo do jogo surgiu ao minuto 69, apontado por Anguissa, na sequência de um livre apontado pelo ex-Benfica, David Neres.
O lance surgiu pouco depois de Francesco Camarda ter desperdiçado um penálti para o Lecce, que contou com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel no onze inicial.
Com os três pontos somados no Estádio Via del Mare, o Nápoles chega aos 21 e foge à Roma na primeira posição da tabela classificativa. Os Giallorossi, que somam 18 pontos, vão a jogo na quarta-feira (17h30), quando defrontam o Parma.
