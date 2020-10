Lucas Martínez Quarta é reforço da Fiorentina, informou o clube italiano esta segunda-feira, em comunicado no site oficial.

Na nota publicada, o emblema viola revela que chegou a acordo com o River Plate para a transferência a título definitivo do jogador de 24 anos, mas não diz por quantos anos este assinou.

Aos 24 anos, o internacional argentino deixa o River, único clube que tinha representado até agora na carreira, e muda-se para a Fiorentina, onde vai ter a primeira experiência no futebol europeu.

