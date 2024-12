Fabio Capello analisou a troca de Paulo Fonseca por Sérgio Conceição e considera que o novo treinador parte, desde já, em vantagem sobre o seu antecessor, uma vez que, a partir de agora, os jogadores vão deixar de ter um «alibi» e os «adeptos já estão fartos de mudanças».

O antigo treinador de 78 anos começa por elogiar Sérgio Conceição, na sua análise nas páginas da Gazzetta dello Sport. «Um treinador que tem fama de ser duro, mas também pode ser muito pragmático. No FC Porto ele esteve geralmente bem e gostei especialmente dele quando enfrentou equipas italianas na Liga dos Campeões, apesar de praticamente todos os anos lhe venderem alguém», referiu.

O experiente treinador deixa, depois, uns conselhos ao novo líder dos rossoneri. «Aqui ele terá primeiro que conhecer os jogadores e encontrar a chave para entrar em suas cabeças, antes mesmo de decidir como jogar a nível tático. É fundamental para todos os técnicos e ainda mais para quem assume no corrente ano», destacou.

Para Fabio Capello, os olhos vão agora estar sobre os jogadores e Sérgio Conceição vai ter menos pressão para trabalhar. «Mas a mudança no banco tira álibis dos próprios jogadores: os adeptos já estão fartos e com esta mudança o clube avisa aos jogadores que a partir de agora atitudes erradas não serão mais aceites. Nisso, Conceição arranca com vantagem sobre Fonseca», destacou ainda Fabio Capello.