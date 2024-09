Francisco Conceição estreou-se a marcar com a camisola da Juventus no dia em que regressou de lesão.

Na deslocação da Vecchia Signora ao terreno do Génova, o extremo cedido pelo FC Porto foi a jogo aos 62 minutos e assinou o 3-0 final com um remate colocado de pé esquerdo aos 89 minutos.

Numa partida realizada à porta fechada devido aos confrontos entre adeptos no dérbi de Génova a meio da semana, a Juventus desbravou caminho para uma vitória confortável já na segunda parte.,

Ainda antes de Conceição ser lançado no jogo, Vlahovic bisou: fez o 1-0 aos 48 minutos na conversão de um penálti e voltou a faturar ao minuto 55. Com este resultado, a Juventus salta, à condição, para a liderança isolada da Serie A, com 12 pontos em seis jogos.

O GOLO DE FRANCISCO CONCEIÇÃO: