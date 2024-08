O Milan encerrou a digressão nos Estados Unidos com mais uma vitória, agora no desempate por penáltis com o Barcelona após um empate a dois golos.

Aos 15 minutos, a equipa de Paulo Fonseca já vencia por 2-0, com golos de Luka Jovic e de Christian Pulisic (este a passe de Rafael Leão, que alinhou na primeira parte), mas Robert Lewandowski bisou com golos aos 22 e aos 58 minutos.

No desempate da marca os 11 metros, o jovem guarda-redes Lorenzo Torriani, produto da formação dos rossoneri, fez a diferença.

O Milan fecha assim da melhor forma a digressão nos Estados Unidos, onde também venceu o Manchester City e o campeão europeu Real Madrid.