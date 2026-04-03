Boas notícias vindas de Itália. Rafael Leão está de regresso ao trabalho no Milan e pode ser opção para o confronto com o Nápoles, da jornada 31 da Serie A italiana.

Segundo a imprensa transalpina, o avançado português treinou esta sexta-feira integrado no grupo, sinal claro de recuperação após os problemas físicos que o afastaram das últimas semanas.

Leão vinha a contas com uma recaída num desconforto no adutor, situação que o impediu, inclusive, de participar na convocatória para os jogos de preparação da Seleção portuguesa frente ao México (0-0) e aos Estados Unidos (2-0).

Apesar da evolução positiva, a presença de início frente ao Nápoles ainda levanta dúvidas. A condição física do jogador está a ser gerida com cautela, até porque a pubalgia continua a ser uma preocupação para a equipa médica rossonera.