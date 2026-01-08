Proibido de tropeçar para não ficar mais longe do rival Inter no topo da Liga italiana, o Milan foi surpreendido em casa pelo Génova, ao empatar a um golo em San Siro.

Rafael Leão (Milan) e Vitinha (Génova) foram titulares numa noite que até podia ter terminado de pior forma para os rossoneri.

Colombo, avançado emprestado pelo Milan, inaugurou o marcador para os visitantes aos 28 minutos e o resultado prevaleceu até ao período de compensação, altura em que Rafael Leão atirou certeiro para o 1-1 com um raro golo de cabeça.

O Milan continuou a carregar em busca da vitória, mas num contra-ataque Bartesaghi fez um penálti e deu à equipa de Daniele de Rossi uma soberana ocasião para regressar a casa com três preciosos pontos para a luta pela permanência. Chamado à cobrança, o romeno Nicolae Stanciu... falhou a baliza.

Com este resultado, o Milan está agora a três pontos do líder Inter. A equipa de Rafael Leão continua no segundo lugar, com mais um ponto do que o Nápoles.