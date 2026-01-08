VÍDEO: Leão marca e Milan evita derrota graças a penálti para as nuvens
Rossoneri sofreram um golo de um jogador que lhes pertence e acabaram a beneficiar de um penálti cobrado desastrosamente por Stanciu
Proibido de tropeçar para não ficar mais longe do rival Inter no topo da Liga italiana, o Milan foi surpreendido em casa pelo Génova, ao empatar a um golo em San Siro.
Rafael Leão (Milan) e Vitinha (Génova) foram titulares numa noite que até podia ter terminado de pior forma para os rossoneri.
Colombo, avançado emprestado pelo Milan, inaugurou o marcador para os visitantes aos 28 minutos e o resultado prevaleceu até ao período de compensação, altura em que Rafael Leão atirou certeiro para o 1-1 com um raro golo de cabeça.
Rafael Leão a empatar tudo nos descontos 🥶#sporttvportugal #SerieA #acmilan #genova pic.twitter.com/EC7kJ4rkLk— sport tv (@sporttvportugal) January 8, 2026
O Milan continuou a carregar em busca da vitória, mas num contra-ataque Bartesaghi fez um penálti e deu à equipa de Daniele de Rossi uma soberana ocasião para regressar a casa com três preciosos pontos para a luta pela permanência. Chamado à cobrança, o romeno Nicolae Stanciu... falhou a baliza.
Stanciu teve o golo da vitória nos pés mas desperdiçou 🤯#sporttvportugal #SerieA #acmilan #genova pic.twitter.com/LzuJz7ehLw— sport tv (@sporttvportugal) January 8, 2026
Com este resultado, o Milan está agora a três pontos do líder Inter. A equipa de Rafael Leão continua no segundo lugar, com mais um ponto do que o Nápoles.