Depois de dois empates consecutivos no campeonato italiano, o Milan de Paulo Fonseca regressou às vitórias na Série A frente ao Empoli, ao vencer em casa por 3-0, com Rafael Leão a titular.

Os milaneses deram sequência à vitória na Liga dos Campeões na terça-feira diante do Slovan Bratislava (3-2) e voltaram a marcar três golos. Desta vez, Morata e Reijnders (2) foram os responsáveis por conseguir os golos que deram os três pontos à equipa do técnico português.

O avançado espanhol foi quem abriu as contas com um remate potente já dentro da grande área, depois de uma tentativa falhada de Rafael Leão que acabou por servir o ponta de lança, campeão europeu pela Espanha.

Depois, Reijnders acabou por bisar e fechar a contagem em 3-0. O segundo surgiu com um remate de primeira e o terceiro no seguimento de uma jogada individual que terminou com um remate certeiro de fora da área.

Com este resultado a equipa de Milão soma 22 pontos e segue no sétimo lugar da tabela, continuando na perseguição pelos lugares de acesso às competições europeias.

Já na luta pela manutenção, no jogo anterior em Itália, o Monza de Pedro Pereira e Dany Mota (ambos titulares) e o Como empataram a um golo e continuam assim ambos em zona de despromoção. O Como segue em 18.º lugar com 11 pontos e o Monza em 19.º, com dez pontos.