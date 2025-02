João Félix está de baixo de fogo em Itália na sequência da derrota do Milan diante do Bolonha (1-2), na passada quinta-feira, em jogo em atraso da 9.ª jornada da Série A italiana. Com a ajuda da SofaScore, parceiro do Maisfutebol, fomos ver os números que levaram os jornais italianos a qualificar a exibição do internacional português como um «desastre».

A verdade é que os números, puros e duros, não abonam a favor de João Félix que foi titular no Estádio renato Dell'Ara e esteve 61 minutos em campo, antes de ceder o lugar a Pulisic, numa altura em que o jogo estava empatado 1-1.

Em pouco mais de uma hora em campo, João Félix tocou 23 vezes na bola, mas não fez um único passe decisivo, nem um único remate à baliza de Skorupski.

A movimentar-se essencialmente sobre o lado esquerdo do meio-campo ofensivo dos rossoneri, o internacional português acertou oito dos onze passes que fez, mas não ganhou nenhum dos três duelos aéreos que disputou e perdeu oito vezes a bola para o Bolonha que, como se sabe, acabou por vencer por 2-1.

Uma derrota que permitiu ao Bolonha subir até ao sexto lugar, à partida, o último que dará acesso às competições europeias na próxima época, enquanto o Milan caiu para o oitavo posto.

Uma dor de cabeça para Sérgio Conceição, poucos dias depois de ter caído também na Liga dos Campeões.

Os números de João Félix frente ao Bolonha: