Paulo Fonseca esteve reunido esta segunda-feira com o diretor desportivo da Roma, Tiago Pinto, e com o proprietário do clube, o norte-americano, Thomas Daniel Friedkin, para definir a melhor forma do treinador português terminar a temporada no clube, um dia depois da derrota diante da Sampdória (0-2) que deixou a equipa romana ainda mais longe de uma possível qualificação para a Liga Europa.

Em dia de folga do plantel, o treinador deslocou-se ao centro de treinos do clube, em Trigoria, para planear a semana de trabalho, mas chegou acompanhado do empresário Marco Abreu, para uma reunião com a estrutura de futebol do clube romano que durou cerca de cinquenta minutos.

Segundo o Maisfutebol apurou, a reunião teve como objetivo encontrar a melhor forma do treinador terminar a época, numa altura em que há ainda uma réstia de esperança de conseguir uma qualificação para a próxima edição da Liga Europa.

Com a derrota diante da Sampdória, a Roma, no sétimo lugar da Série A, ficou a nove pontos da vizinha Lazio, que ocupa a última posição de acesso às competições europeias, quando faltam apenas quatro jornadas para o final. Nas ponta final do campeonato, a Roma vai receber o Crotone, depois visita o já campeão Inter, recebe a Lazio e desloca-se ao terreno do Spezia. O confronto direto com os vizinhos romanos permite à Roma ainda acreditar que pode chegar ao sexto lugar, mas para isso teriam de bater a Lazio e ainda aguardar que os vizinhos perdessem mais pontos pelo caminho.

A Roma pretende, assim, que Paulo Fonseca, que ainda vai disputar a segunda mão da meia-final da Liga Europa, diante do Manchester United [derrota por 6-2 na primeira mão], termine a presente época, antes das duas partes definirem a desvinculação do atual contrato que liga as duas partes.