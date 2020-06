Paulo Fonseca mostrou-se desagradado com a forma como a sua equipa perdeu o clássico do futebol italiano diante do Milan.

O treinador português da Roma lamentou após a partida que a equipa tenha voltado a oferecer um golo, como fizera no jogo anterior, diante da Sampdória.

«Oferecemos o primeiro golo, como á tínhamos feito com a Sampdória e depois tornou-se complicado porque eles estavam mais frescos do que nós. No geral, o Milan esteve melhor do que nós. Oferecemos a vitória, sem qualquer justificação», apontou.

A única boa notícia para o técnico português, que procura segurar um lugar europeu foi a permanência de Smalling e Mkitharyan, cujos empréstimos terminavam no fim de junho.

«Não estou preocupado com isso, nem os jogadores estão. Eles vão ficar até ao fim do campeonato, não temos dúvidas quanto a isso», garantiu.