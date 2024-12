Sem Dany Mota, lesionado, o Monza perdeu fora com o Parma (2-1), na estreia do novo treinador Salvatore Bocchetti, num jogo em que a equipa da casa chegou ao golo da vitória quando já estavam esgotados os 7 minutos de compensação dados pelo árbitro.

Pedro Pereira, que começou o jogo no banco, foi a jogo aos 84 minutos e assinou o empate para o Monza logo na primeira ação em campo, no minuto seguinte.

Antes disso, a equipa visitante já tinha ficado reduzida a dez elementos, quando Pablo Marí, ex-jogador do Arsenal e do Flamengo de Jorge Jesus, foi expulso aos 54m por acumulação de amarelos após penálti cometido que Hernâni viria a converter a seguir.

Para trás já tinham ficado dois golos anulados ao Monza, o primeiro logo aos 2 minutos por decisão do VAR.

E, pouco depois do 1-0, houve um terceiro golo anulado.

O golo de Pedro Pereira - o primeiro do lateral português desde 29 de fevereiro de 2020, quando representava o Bristol, do Champioship inglês - devolveu alguma justiça ao jogo, já que o Monza fez mais remates e teve mais bola do que os anfitriões, mas depois de esgotados os minutos de compensação Lautaro Valenti fez o 2-1 final na sequência de um canto batido da esquerda.

Com este resultado, o Monza segue no último lugar da Serie A com 10 pontos em 18 jogos. Já o Parma passa a somar 18 e segue acima dos lugares de despromoção.

Também neste sábado, o avançado português Vitinha foi titular na vitória do Genova no reduto do Empoli por 2-1. Badelj inaugurou o marcador para os visitantes nos segundos iniciais da etapa complementar e Ekuban fez o 2-0 aos 69m, já depois de Esposito ter falhado um penálti que daria o empate ao Empoli.

Esposito acabaria por redimir-se aos 74 minutos, reduzindo o marcador para a diferença mínima, resultado que não se alterou.

O Genova soma agora 19 pontos na Liga italiana, os mesmos do Empoli.