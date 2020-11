Andrea Pirlo, treinador da Juventus, decidiu dar descanso a Cristiano Ronaldo e deixou-o fora da convocatória do jogo deste sábado em que a equipa de Turim vai ao campo do Benevento, em jogo da 9.ª jornada da liga italiana.

Numa altura em que o calendário da vecchia signora vai apertar, com jogos da Liga dos Campeões a meio da semana, o treinador decidiu poupar o internacional português que, além de três jogos com a Seleção Nacional, foi titular nos últimos jogos da Juventus, com o Cagliari e Ferencvaros.

Em sentido contrário, Bonucci está de volta às opções de Pirlo.