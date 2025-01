Fabio Celestini, treinador do Basileia e que conviveu com Renato Veiga no clube suíço durante a época 2023/24, quando questionado sobre o jovem internacional português deixou muitos elogios.

«Pode desempenhar bem várias posições, mas eu utilizei-o como médio centro à frente da defesa. Assim aproveitei a sua proeminente capacidade física, a sua agressividade, a sua capacidade de jogar curto ou longo, o seu excelente pé esquerdo», começou por dizer em entrevista ao jornal italiano TuttoSport.

Os dois só estiveram juntos por uma temporada, mas Celestini ficou muito agradado com Veiga, chegando mesmo a compará-lo a um «monstro» francês.

«Pela sua capacidade física e versatilidade tentaria compará-lo um pouco a Desailly visto no Milan de Capello».

Agora na Juventus, juntando-se a Conceição e Alberto Costa no lote dos portugueses do clube transalpino, Celestini vê com bons olhos a mudança para Itália.

«Diria muito bem. É um perfil interessante, importante. Em Turim deveria jogar como defesa central, diga-se. Pode fazer grandes coisas mesmo nessa posição enquanto é menos dotado para jogar como lateral esquerdo ou quinto: quando necessário pode fazê-lo mas não é a sua posição ideal. O jovem pode jogar como central da defesa a quatro ou avançado na defesa a três. É um equilibrador», concluiu.

Renato Veiga transferiu-se neste mercado de inverno por empréstimo do Chelsea para Turim. O defesa conta com 18 jogos pelos blues, tendo marcado dois golos e feito uma assistência.