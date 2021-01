A AS Roma teve de suar para vencer a Sampdoria neste domingo (1-0), em encontro referente à 15.ª jornada da Serie A. A formação orientada por Paulo Fonseca continua a ocupar a terceira posição na tabela classificativa da prova.



Aos 34 anos, Edin Dzeko continua a demonstrar o seu instinto goleador. No Olímpico, o capitão da Roma quebrou o nulo ao minuto 72, garantindo o 8.º golo em 16 jogos na presente temporada. Adrien Silva foi suplente não utilizado na Sampdoria.

O Nápoles de Mário Rui está no 4.º lugar, com um jogo a menos. Nesta jornada, com o lateral esquerdo de início (saiu ao minuto 87), venceu o Cagliari fora de portas (1-4).



Miguel Veloso jogou a tempo inteiro na vitória do Hellas Verona no terreno do Spezia (0-1), enquanto Bruno Alves cumpriu os 90 minutos na derrota na derrota caseira do Parma frente ao Torino (0-3).

Confira os resultados da 15.ª jornada e a classificação da Serie A.