A AS Roma cedeu dois pontos na receção à Sampdoria e mantém o andamento irregular na Serie A. Eldor Shomurodov marcou para a equipa de José Mourinho aos 72 minutos, dando justiça à pressão intensa dos giallorossi na segunda parte, mas logo a seguir a Samp chegou ao empate, através do experiente Manolo Gabbiadini: 1-1.



Esses 20 minutos resumem o que tem sido a AS Roma. Bem intencionada, capaz de perseguir a presa durante muito tempo, mas depois também frágil a manter a vantagem e a sobrevivência nos marcadores.

Nota positiva, então, para o golo do uzbeque Shomurodov, apenas o terceiro na temporada para o ex-Génova. Rui Patrício esteve na baliza da Roma e Adrien Silva jogou os 90 minutos no meio-campo da Sampdoria.



O resultado deixa a Roma com 32 pontos, empatada com a Fiorentina no sexto lugar da Serie A. A Sampdoria é apenas 15ª, com 20.



VÍDEO: o golo de Shomurodov

Nos restantes jogos da tarde, o líder Inter de Milão cumpriu e venceu o Torino por 1-0, com um golo do neerlandês Dumfries, e a Fiorentina foi empatar a Verona a uma bola: golos de Lasagna e Castrovilli.