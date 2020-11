No primeiro jogo para a Serie A desde a morte de Diego Armando Maradona, nome maior da histórica do clube, o Nápoles goleou em casa a Roma de Paulo Fonseca por 4-0.

Lorenzo Insigne, que antes do apito inicial homenageou El Pibe com um ramo de flores depositado junto a uma das bancadas, voltou a prestar reverência ao antigo astro: inaugurou o marcador aos 31 minutos ao jeito do compatriota (mas de pé direito) na marcação de um livre direto.

De referir que o Nápoles alinou com o quarto equipamento, que estreou neste domingo e havia sido pensada para homenagear Maradona e a ligação dele não só ao Nápoles mas também à Argentina: azul e branco listado.

Com Mário Rui a titular, a equipa da casa chegou ao segundo aos 64 minutos por Fabián Ruiz.

A superioridade dos napolitanos diante de uma Roma quase irreconhecível foi grande ao longo da partida e nos dez minutos finais o resultado avançou para a goleada: Mertens assinou o 3-0 na recarga a uma defesa para a frente de Antonio Mirante e Matteo Politano fez o 4-0 final num lance genial digno de Diego Armando Maradona: após ultrapassar cinco adversários.