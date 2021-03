Com Mário Rui a titular, o Nápoles foi até à capital italiana derrotar a Roma de Paulo Fonseca por 2-0.

Mertens assinou os dois golos do jogo, ambos nos primeiros 45 minutos.

O internacional belga abriu um ativo aos 27m através da cobrança irrepreensível de um livre direto.

Pouco depois ampliou ampliou para 2-0 na conclusão de uma jogada de processos simples, mas altamente eficaz e na qual o golo e a assistência de Politano foram de cabeça.

O Nápoles está agora isolado no 5.º lugar da Liga italiana com 53 pontos, mais três do que a Roma, que tem a Lazio a apenas um ponto e com menos um jogo realizado.