Javier Zanetti revelou o primeiro telefonema que José Mourinho lhe fez quando ele próprio ainda não sabia que o treinador português ia treinar o Inter de Milão em 2008.

«Tínhamos acabado a época com o Mancini e eu estava no aeroporto de Roma. Toca o telefone e era um número português. Era Mourinho, que começou por pedir desculpa pelo italiano, embora falasse perfeitamente», começa por contar o atual vice-presidente do Inter no decorrer de um direto no Instagram.

«Disse-me que tinha acabado de assinar, não via a hora de começar a trabalhar connosco e disse-me que eu era o capitão dele. Impressionante. A conversa acabou e contei à minha mulher que era o Mourinho, ela não queria acreditar. Isso explica a classe dele», contou ainda o antigo internacional argentino.