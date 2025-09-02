Agora sim, é oficial. O Inter anunciou a contratação, a título de empréstimo, de Manuel Akanji.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema italiano confirmou a chegada do internacional suíço, que fica cedido pelo Manchester City até ao fim da temporada. Além disso, o negócio contempla uma opção de compra pelo atleta, que se pode tornar obrigatória caso sejam cumpridos «certos objetivos».

Manuel Akanji passou as últimas três temporadas ao serviço dos «citizens», tendo feito quatro golos e duas assistências em 136 jogos pela equipa orientada por Pep Guardiola. 

RELACIONADOS
Turquia: Fenerbahçe anuncia acordo com Man. City por Ederson
OFICIAL: Rio Ave reforça baliza na Liga espanhola
OFICIAL: Rio Ave garante «gigante» magiar para o meio-campo
OFICIAL: Bica contratado pelo Leixões em definitivo
OFICIAL: Pedro Lima no FC Porto por empréstimo do Wolverhampton