Agora sim, é oficial. O Inter anunciou a contratação, a título de empréstimo, de Manuel Akanji.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema italiano confirmou a chegada do internacional suíço, que fica cedido pelo Manchester City até ao fim da temporada. Além disso, o negócio contempla uma opção de compra pelo atleta, que se pode tornar obrigatória caso sejam cumpridos «certos objetivos».

Manuel Akanji passou as últimas três temporadas ao serviço dos «citizens», tendo feito quatro golos e duas assistências em 136 jogos pela equipa orientada por Pep Guardiola.