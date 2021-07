Apesar da passagem às meias-finais, a Itália perdeu Leonardo Spinazzola para o que resta do Euro 2020.



O lateral lesionou-se quando fazia um 'sprint' com Thorgan Hazard já nos minutos finais do jogo contra a Bélgica e pediu imediatamente a substituição. Inicialmente parecia que o jogador da Roma tinha sofrido uma lesão muscular, mas suspeita-se que o problema física seja mais grave.



Spinazzola saiu do relvado em lágrimas e de maca. No final da partida, o selecionador italiano, Roberto Mancini, não revelou a gravidade da lesão sofrida pelo seu jogador.



«A situação do Spinazzola parece grave. Custou-me vê-lo em lágrimas e a situação não parecia nada boa. É pena, ele estava a fazer um grande Campeonato da Europa», referiu, citado pela imprensa italiana.



De resto, a Sky italiana informa que o futebolista de 28 anos rompeu o tendão de Aquiles. Para já, a Federação italiana deixou apenas mensagem de força a Spinazzola.