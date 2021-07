Manuel Locatelli quer a Juventus e a Juventus quer Manuel Locatelli.

Isso mesmo revelou o CEO do Sassuolo, Giovanni Carnevali. Para o casamento se concretizar, é preciso, no entanto, o emblema de Turim chegar a acordo com o Sassuolo.

«Amanhã [sexta-feira] vamos ter uma reunião com a Juventus. Também há interesse do Arsenal e de outro clube inglês, mas ficávamos satisfeitos se ele continuasse em Itália. Veremos o que acontece», afirmou, em declarações à Sky Sports.

«O desejo dele é ir para a Juventus, mas se outro clube fizer uma proposta ele terá de avaliar todas as opções. Porque não é certo que a oferta da Juve nos satisfaça. Se isso acontecer, também pode ficar no Sassuolo, não nos importamos. De uma forma ou de outra, teremos de encontrar a solução certa», acrescentou.

Locatelli, uma das figuras da Itália no Euro 2020, está no Sassuolo desde 2018, ele que fez grande parte da formação no Milan.