Mario Balotelli mostrou-se descontente com a seleção italiana e deixou, inclusive, uma mensagem ao selecionador Gennaro Gattuso.

O antigo internacional italiano foi convidado do Trento 2025 Sports Balotelli e aproveitou para referir que os jogadores, hoje em dia, não têm «vontade de defender a camisola da nação», ao contrário do que acontecia quando ainda representava a formação azzurri.

«Não gosto. Para mim a seleção é um grande tema de debate. Isto não é para atacar ninguém, mas muitas vezes vejo jogadores sem vontade de defenderem a camisola da nação e não gosto disso. Na minha altura sentia-me orgulhoso por representar Itália e isso é o que está a faltar», afirmou..

Quando questionado se tinha sido o último verdadeiro avançado centro a representar as cores italianas, limitou-se a responder: «É o que me dizem».

Recorde-se que o jogador de 35 anos, encontra-se neste momento sem clube, desde que deixou o Génova no final da época passada.