A Lazio oficializou a contratação do treinador Maurizio Sarri. O anúncio, na verdade, é enigmático e implícito. O nome de Sarri não é mencionado, mas nem era preciso.



Fumador inveterado, Sarri foi anunciado através da imagem de um cigarro aceso. A sua imagem de marca.

Maurizio Sarri, 62 anos, sucede no cargo a Simone Inzaghi. O treinador esteve parado na época passada, depois de uma passagem muito contestada pela Juventus, apesar da conquista do título italiano.



Sarri fez um trabalho de excelência no Empoli entre 2012 e 2015, saltando daí para o Nápoles. Após três anos no San Paolo passou para o Chelsea e depois para a Juventus. O regresso ao ativo vai ser feito na Lazio de Roma.