Mário Rui quer regressar a Portugal. Quem o afirma é o agente do atleta, o italiano Mario Giuffredi. O polémico agente, que entrou em rota de colisão com a direção do Nápoles, fez uma conferência de imprensa para esclarecer a situação dos seus jogadores, em que se incluem Giovani Di Lorenzo ou Matteo Politano.

Quanto ao português, Mario Giuffredi, afirma que o lateral quer terminar o ciclo no Nápoles e regressar ao país-natal, aos 33 anos:

«As pessoas pensam que quando falo, ou sou estúpido ou sou um tagarela. Eu sei para onde quero ir. Quando se vê um filme, é preciso julgá-lo no fim e não no fim da primeira parte. No final do filme, os factos permanecem. O Mário Rui, ao fim de sete anos, sente necessidade de regressar a Portugal. Todos nós o ajudaremos se houver uma oportunidade. Se não houver, ele fica para lutar pelo Nápoles e tem mais dois anos de contrato», afirmou.

Mário Rui está no clube desde 2017, altura em que trocou a Roma pelo clube do sul de Itália. Atuou ainda no Empoli, Spezia e Gubbio, no país transalpino. Foi formado no Sporting e, numa fase posterior, no Benfica, com passagens no Valência e Fátima.

Mário Rui nunca jogou na I Liga nacional, mas é internacional português por 12 ocasiões.