O Bolonha anunciou este sábado a contratação de Federico Bernardeschi, experiente avançado italiano de 31 anos que foi campeão europeu em 2021.

Bernardeschi chega a custo zero proveniente do Toronto FC, de onde se desvinculou no final da última temporada.

O internacional italiano despoletou na Fiorentina e passou pela Juventus antes de ingressar durante quatro épocas na MLS. Na última temporada, Bernardeschi fez 15 jogos tendo apontado quatro golos e três assistências.

Segundo a imprensa italiana, o avançado vai assinar até 2027 com mais uma temporada de opção.

