Allegri confirma regresso de Leão: «Está recuperado, mas não joga há um mês»
Internacional português falhou os últimos três jogos do Milan
Rafael Leão deve voltar aos relvados já esta sexta-feira, confirmou o treinador do Milan Massimiliano Allegri. O internacional português, recorde-se, estava lesionado e falhou os últimos três jogos dos «Rossoneri».
«Leão está totalmente recuperado, mas não joga há um mês, veremos quanto tempo aguenta em campo», afirmou o técnico italiano em conferência de imprensa.
O Milan, segundo classificado com 35 pontos, - a um do líder Inter - visita esta sexta-feira o Cagliari [19h45], a contar para a 18.ª jornada da Liga italiana.
